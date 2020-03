Ca' Foscari dona 1500 mascherine agli operatori sanitari del Veneto

«Ca’ Foscari è felice di poter dare il proprio contributo, in questo momento così complesso» sono le parole del rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia per descrivere il gesto di solidarietà dell'ateneo veneziano: la donazione di 150 mascherine nei confronti degli operatori sanitari delle strutture del Veneto. I dispositivi di protezione donati agli ospedali erano stati acquistati dall'ateneo prima dell'emergenza Coronavirus e tenuti in deposito per le esigenze del campus scientifico di via Torino.

Si tratta di mascherine facciali filtranti tipo FFP3 adatte per la protezione nei laboratori chimici/biologichi del campus che servivano in parte a docenti e in parte a studenti di tutti i corsi di scienze con attività di laboratorio. Data l'interruzione delle attività didattiche, l'università Ca' Foscari ha ritenuto opportuno mettere a disposizione questi materiali rimasti inutilizzati nei propri laboratori, per chi ne ha urgentemente bisogno.

La donazione è avvenuta attraverso la partecipazione della Protezione Civile che ha avviato l’acquisizione del materiale nei confronti di Azienda Zero, struttura di coordinamento regionale per l'emergenza epidemiologica.

«Abbiamo deciso di rendere disponibili questi materiali protettivi– commenta il Rettore Michele Bugliesi - per gli ospedali della nostra regione, dove la battaglia contro il virus si combatte giorno dopo giorno. Il nostro pensiero va a tutti gli operatori sanitari impegnati ad assistere i pazienti, con l'augurio che l'emergenza si possa risolvere al più presto e che tutti possano tornare alle proprie attività».