Gli studenti Erasmus di Ca’ Foscari diventano reporter culturali dall’Europa

Erasmus Experience Stories, un contest che vedrà gli studenti impegnati in prima persona nelle vesti di reporter. HostelsClub in partnership con l’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito di un progetto nato dalla collaborazione con il Laboratorio di Management dell’Arte e della Cultura (maclab), promuove un contest rivolto a studenti Erasmus dell’ateneo veneziano che raccontino, nella forma del reportage culturale, la città che si trovano a vivere. Ogni settimana sul blog di HostelsClub, tradotto in 26 lingue e con un milioni di contatti al mese, sarà pubblicato il migliore reportage selezionato da una giuria composta da università e azienda. Ogni mese l’autore del reportage più letto vince un weekend, volo più soggiorno, in una destinazione a scelta. Premio finale, una settimana a New York. Evento di presentazione si terrà il 21 dicembre presso Ca’ Foscari Zattere Flow Zone, dalle 17 alle 19.

Reportage

I reportage culturali di maggiore interesse saranno quelli in grado di raccontare storie minori o rimaste sopite, come la riqualificazione culturale di un’area urbana, la scena artistica emergente di un particolare quartiere, l’apertura di un nuovo museo, l’organizzazione di un festival o la storia dell’ultimo artigiano di una specifica industria creativa. Per gli studenti sarà anche l’occasione per avvicinarsi professionalmente al mondo del lavoro nell’economia digitale, mettendo a frutto competenze ed abilità di narrazione apprese o sviluppate nel percorso universitario.

Dettagli del progetto

Da gennaio 2019 il contest mette a disposizione un weekend (volo più soggiorno in uno degli ostelli della rete di HostelsClub.com) come premio per l’autore del reportage culturale più letto mensilmente. I testi dovranno essere tra le 2000 e le 3000 parole, accompagnati da un minimo di 5 foto inedite e 2 video girati anche con smartphone. I più interessanti verranno pubblicati con cadenza settimanale in una rubrica dedicata all’interno del blog di HostelsClub e condivisi sulla rete social del sito (Instagram, Facebook, newsletter).

La selezione

La selezione tra i reportage proposti sarà condotta da una giuria composta da due docenti dell’ateneo veneziano e dallo staff aziendale. La prima selezione indicherà quali tra i reportage culturali avranno il merito di essere pubblicati con frequenza settimanale. La seconda selezione, che indicherà il vincitore da premiare ogni mese per l’intera durata del concorso, sarà integrata anche da dati oggettivi in termini di numero di letture per articolo e preferenze di sharing sui social del portale.

Le destinazioni messe in palio