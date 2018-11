Ca' Foscari in missione con il Cnr per estrarre "carote" dai ghiacciai che stanno morendo

Si chiama Ice memory ed è il progetto per portare in salvo "pezzi" di ghiacchio che rischiano di andare persi a causa del riscaldamento globale. La missione è iniziata dai 4200 metri del ghiacciaio del Grand Combin, al confine tra Svizzera e Italia. Una corsa contro il tempo, con l'obiettivo di mettere al sicuro la "memoria" dei ghiacciai italiani alpini e appenninici, ovvero i più minacciati, in Europa, dai cambiamenti climatici. La missione di ricognizione organizzata dai glaciologi di Ca' Foscari e del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) dirà in quale punto del ghiacciaio sarà possibile estrarre, in una prossima spedizione, la carota più profonda, capace quindi di raccontare secoli di storia del clima.

La storia del pianeta

«I ghiacci hanno intrappolato elementi chimici, particelle organiche e altre tracce dell’ambiente e del clima passato - spiega Carlo Barbante, professore di Ca' Foscari e associato all’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Cnr -. Le carote di ghiaccio sono quindi un archivio di informazioni unico sul passato del pianeta e fondamentale per mettere nella giusta prospettiva i cambiamenti attuali e futuri». I rilievi effettuati con il georadar permetteranno una ricostruzione tridimensionale del substrato roccioso nascosto dal ghiaccio, mentre un campionamento di 12 metri sarà presto analizzato nei laboratori di Venezia per preparare al meglio la campagna vera e propria.

Una "biblioteca" in Antartide

Inizia così il ‘capitolo’ italiano di Ice Memory, progetto internazionale patrocinato dalle commissioni nazionali Unesco di Francia e Italia che vede impegnati glaciologi di vari Paesi, tra cui i co-ideatori francesi del progetto. L’obiettivo principale è creare in Antartide, terra di scienza e di pace, il primo "santuario" mondiale dei ghiacci provenienti dai ghiacciai minacciati dal riscaldamento globale. Questi campioni saranno patrimonio dell’umanità, con una governance internazionale che ne assicuri la conservazione così come l’utilizzo eccezionale e appropriato, per permettere alle future generazioni di scienziati di poter svolgere analisi senza precedenti. I primi campioni sono stati estratti dal team internazionale sul Monte Bianco, sul ghiacciaio Illimani, in Bolivia, e sui ghiacciai di Belukha e Elbrus, in Russia.

Ghiacciai in via di estinzione

Il team italiano sta ora organizzando spedizioni su ghiacciai destinati a scomparire nei prossimi decenni. Nella lista ci sono il Colle Gnifetti (Monte Rosa), l’ultimo ghiacciaio importante delle Dolomiti (Marmolada), il ghiacciaio più a bassa quota delle Alpi (Montasio, in Friuli, circa 1900 metri di quota) e il ghiacciaio più a sud d’Europa (Calderone, in Abruzzo). Il programma di missioni italiane ha ottenuto un finanziamento di 920mila euro da parte del ministero dell’Istruzione. Coordinato dalla Université Grenoble Alpes Foundation, il progetto riunisce Cnrs, French National Research Institute for Sustainable Development (IRD-France), Université Grenoble Alpes, Consiglio nazionale delle ricerche, Università Ca’ Foscari Venezia, Istituto Polare Francese (Ipev) e il Programma nazionale per le ricerche in Antartide (Pnra) per quanto riguarda l’attività alla stazione Concordia, in Antartide.