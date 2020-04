Ca' Foscari ottiene 25 mila visualizzazioni con l'Open Day online

Sono 25 mila le visualizzazioni delle aspiranti matricole per l'Open Day di Ca' Foscari che quest'anno si è svolto in modalità online ottenendo un grande successo di pubblico. Tra dirette Facebook e Google Meet, l'evento che raduna tutti i futuri studenti cafoscarini, ha proposto, oltre alla presentazione dei corsi di laurea, anche mini-lezioni per far conoscere ai maturandi la didattica universitaria. Le attività di orientamento online dell'ateneo riprenderanno dal 27 al 30 aprile con le presentazioni delle lauree magistrali che, quest'anno, contano 5 nuovi corsi.

Fino al 7 maggio, l'Open Day dell'ateneo veneziano conta 82 ore di diretta sui social, 80 appuntamenti online per approfondire novità e servizi, decine di docenti che presentano 'live' i corsi di Ca' Foscari e rispondono alle domande sull’offerta formativa triennale e magistrale per l’anno accademico 2020/2021. Alle oltre 250 domande dei partecipanti hanno risposto i docenti in diretta oppure lo staff nelle chat della diretta. Dal 4 al 7 maggio 2020, infine, si potranno seguire tramite Google Meet degli approfondimenti, mini lezioni orientative e tante altre attività per conoscere meglio i corsi di laurea.

Per quanto riguarda i test di accesso, Ca' Foscari ha aderito al TOLC@casa del CISIA e che prevede le prime date di somministrazione di test tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. I TOLC proseguiranno poi nei mesi di luglio, agosto e settembre. Nel corso dell’estate, saranno disponibili in via telematica anche gli altri test d’ingresso previsti per alcuni corsi di laurea.