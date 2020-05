Ca' Foscari, riaprono le biblioteche

Da domani, mercoledì 13 maggio, riaprono le biblioteche di Ca’ Foscari limitatamente ad alcuni servizi, in linea con le disposizioni di sicurezza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Ordinanza del Governatore della Regione Veneto. A seguire, le istruzioni per accedi ai servizi che vengono riattivati. L'Ateneo sta inoltre predisponendo, a partire da questa settimana, una graduale riapertura dei laboratori di ricerca configurando l'accesso secondo le misure di prevenzione e sicurezza stabilite dal suddetto DPCM.

Il prestito

Le biblioteche riaprono il servizio di prestito esclusivamente su appuntamento. Il servizio sarà erogato in giorni prestabiliti (vedi seguito), dalle 10 alle 13, con prenotazione ogni 15 minuti. Gli utenti ricevono dotarsi di protezione adeguata (mascherina e guanti), con l'obbligo di identificarsi tramite il badge dell'Ateneo. Il portale delle risorse bibliografiche CerCà al link https://www.unive.it/pag/9756/ consente di identificare la biblioteca che detiene l'opera e la posizione nelle raccolte (“collocazione”). L'utente potrà identificare il titolo, l'autore e la collocazione dei libri, controllare la disponibilità e quindi inoltrare le richieste alle biblioteche dove i libri sono collocati. Le richieste possono essere inoltrate attraverso il modulo “Prenotazione prestiti” raggiungibile ai seguenti link: BAUM static.unive.it/prenotazioni/p/baum-pp ; BAS static.unive.it/prenotazioni/p/bas-pp ; BEC static.unive.it/prenotazioni/p/bec-pp ; BALI static.unive.it/prenotazioni/p/bali-pp. La mancata presenza all'ora dell'appuntamento o un ritardo superiore a 10 minuti porteranno alla cancellazione della richiesta, che andrà ripresentata. La presenza in anticipo nella sede non determina il diritto a entrare, salvo autorizzazione del personale della biblioteca. Non saranno accettati studenti privi del badge di riconoscimento dell'Ateneo, anche se correttamente prenotati. Non è permesso fermarsi per leggere in sede dei libri presi in prestito. Indirizzi e orari di apertura del servizio prestito: BAUM: punto di prestito Pal. Malcanton Marcorà, da lunedì a mercoledì, dalle 10 alle 13; BEC: punto di prestito San Giobbe, da martedì a giovedì, dalle 10 alle 13; BAS: punto di prestito Campus Scientifico-Edificio Alfa, il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 13; BALI: le sedi dell'area linguistica sono chiuse, punto di prestito: Pal. Malcanton Marcorà da giovedì a venerdì, dalle 10 alle 13; Servizi bibliotecari di CFZ: mail a cfz-books@unive.it - la sede è chiusa, punto di prestito definito volta per volta. Non sono raggiungibili i volumi nei depositi librari attualmente chiusi.

Fotocopiatura articoli riviste

Le biblioteche riaprono il servizio di fotocopiatura di articoli presenti in formato solo cartaceo, esclusivamente su appuntamento. Gli utenti devono presentare con protezione adeaguata (mascherine e guanti) e con l'obbligo di identificarsi mediante il badge dell'Ateneo. Il portale delle risorse bibliografiche CerCà al link https://www.unive.it/pag/9756/ consente di identificare la biblioteca che detiene la rivista e la posizione nelle raccolte (“collocazione”). L'utente, dopo aver identificato il titolo, l'autore, l'annata e il fascicolo della rivista, e avere accertato a catalogo che il fascicolo sia effettivamente posseduto, scrive agli indirizzi della biblioteca distrettuale, di seguito riportati, e attende la comunicazione dell'appuntamento: BAUM: baum@unive.it ; BEC: bec@unive.it ; BAS: prestitibas@unive.it ; BALI: bali@unive.it. La data e l'ora dell'appuntamento sono fissati dalla biblioteca con almeno un giorno di anticipo. La biblioteca fisserà l'appuntamento tenendo conto del numero di articoli richiesti, al fine di evitare assembramenti alle fotocopiatrici. La biblioteca provvede a reperire ifascicoli o le opere richieste e a renderli disponibili al punto informativo / accoglienza, dove l'utente può ritirarli per fare le fotocopie richieste. Il servizio non si applica agli articoli che risultino presenti in formato online. La mancata presenza all'orario indicato o un ritardo di oltre 10 minuti porteranno alla cancellazione della richiesta, che andrà ripresentata. La presenza in anticipo nella sede non determina il diritto a entrare, salvo autorizzazione del personale della biblioteca. Non saranno accettati studenti privi del badge di riconoscimento dell'Ateneo, anche se correttamente prenotati. Non è permesso fermarsi per lettura in sede.

Altri servizi

I documenti saranno consegnati al richiedente su appuntamento. Help-desk, consulenza per l'accesso alle risorse elettroniche, ricerche bibliografiche, corsi e supporto specialistico. Le risorse elettroniche dell’Ateneo offerte dal Sistema bibliotecario di Ateneo includono un patrimonio di risorse bibliografiche ed elettroniche che include oltre 2 milioni di ebooks, più di 60.000 periodici elettronici e oltre 80 banche dati, costantemente consultabili.