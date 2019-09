Ca' Foscari lancia un nuovo studio sull'impatto del clima sulla finanza

Nuovo progetto per gli economisti dell'università Ca' Foscari Venezia che si interrogano, durante la settimana del clima, su come incentivare la transizione green dell'economia e lanciano un nuovo studio sull'impatto del clima sulla finanza. Nello specifico il progetto vuole indagare come la sostenibilità ambientale e sociale delle imprese possa essere considerata dalle banche quale indicatore utile per la concessione del credito e il rating dell’impresa stessa. Si analizzeranno anche l'impatto dei cambiamenti climatici sugli aspetti finanziari delle imprese.

Lo studio, intitolato “Incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria in credit analysis and ratings” è stato avviato oggi dalla firma del contratto tra l'università veneziana e la European Investment Bank che lo finanzierà con 300 mila euro nel triennio 2020-2022, firma che ha dato il via al 18° convegno International Conference on Credit Risk Evaluation Designed for Institutional Targeting in finance (CREDIT) dedicato a clima e finanza.

«L’obiettivo del progetto è molto ambizioso – afferma Monica Billio, direttrice del Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari e coordinatrice del progetto – perché punta a includere criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'analisi della valutazione del credito, includendo esplicitamente anche l’impatto del cambiamento climatico. Grazie alle competenze in ambito finanziario e di sostenibilità ambientale, Ca’ Foscari può offrire un laboratorio unico di sviluppo di nuove metodologie di valutazione e di gestione del rischio finanziario e climatico».



Il progetto sarà condotto in collaborazione con il centro “Sustainable Architecture for Finance in Europe“ (SAFE) dell’Università Goethe di Francoforte e l’Università Bicocca di Milano.