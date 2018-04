Ca' Foscari tutela gli studenti transgender: avranno un tesserino con le nuove identità

Ca' Foscari tutela l’identità sessuale di studenti e studentesse transgender: nasce la carriera "Alias", che permetterà di iscriversi online agli esami universitari e di avere un tesserino per usufruire dei servizi dell’ateneo utilizzando la nuova identità: un provvedimento che l’università veneziana ha attuato "per tutelare e per offrire un ambiente di studio sereno, attento al rispetto della privacy e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona ai sensi della legge 164 del 1982".

Come funziona

La carriera Alias garantisce infatti per tutti gli studenti in transizione di genere di utilizzare un “alias”, cioè un nome diverso da quello anagrafico e corrispondente alla nuova identità in fase di acquisizione. L'università assegna un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. "È una modifica della carriera reale - rende noto l'ateneo - e rappresenta l’anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del provvedimento di transizione di genere". La carriera alias resta attiva per tutta la durata della carriera effettiva. Una volta emessa la sentenza, la carriera alias verrà chiusa e l’anagrafica della carriera verrà aggiornata. L’attivazione può essere richiesta da chiunque abbia avviato un percorso di transizione di genere.