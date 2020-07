Ca' Foscari è l'università più internazionale d'Italia

L'università Ca' Foscari Venezia è la prima in Italia, tra gli atenei di medie dimensioni, per internazionalizzazione con un distacco di ben 9 punti dal secondo posto. L'ateneo veneziano, infatti, secondo l'indagine censis di quest'anno sulle università italiane, ha raggiunto un totale di 102 punti nel settore dell'internazionalizzazione che risulta essere uno dei punti chiave del piano strategico dell'ateneo. L'università è, inoltre, prima nei corsi di laurea triennale del settore letterario-umanistico (filosofia, lettere, storia) con un distacco di 11 punti dalla seconda posizione – e prima per i corsi di laurea magistrale del settore linguistico con un punteggio di 108.

Sono ottimi i punteggi anche per gli altri corsi di laurea: Ca’ Foscari è al secondo posto nel settore economico (104.5 punti) e nella top-ten per i corsi di Informatica (quinto posto, con 95 punti), nel settore linguistico (sesto posto con 97 punti) e nel settore Arte e design (beni culturali, arti figurative, musica e spettacolo) con 95 punti che le valgono una settima posizione. Per i corsi di laurea magistrale Ca’ Foscari si conferma al secondo posto nel settore economico, con 104 punti. Si posiziona poi al terzo posto nel settore politico-sociale, con 97 punti, al quarto posto nel settore arte e design con 92,5 punti e al quinto posto nel settore letterario-umanistico, con un punteggio di 96.

È buono anche il risultato dell'ateneo in temini di occupabilità della laurea, qualità che posiziona Ca' Foscari al settimo posto in classifica tra gli atenei di medie dimensioni con 89 punti.

«È una grande soddisfazione vedere riconosciuta la dimensione internazionale di Ca' Foscari, al vertice in Italia fra le università pubbliche e private - commenta il rettore Michele Bugliesi. - Un successo che conferma l'efficacia delle politiche del nostro Piano Strategico, indirizzate a promuovere un'esperienza formativa ricca di opportunità internazionali per i nostri studenti, grazie al reclutamento dei migliori docenti dall'Italia e dall'estero e alle crescenti opportunità di mobilità in tutto il mondo per studio e stage. Un traguardo confermato anche dall'incremento del numero di richieste di studenti stranieri, a oggi più d 1.300, che vogliono venire a studiare nel nostro Ateneo».