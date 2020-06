Cabina per i bus elettrici al Lido: avanti nell'area dei bastioni rinascimentali

Via libera con maggioranza in Consiglio comunale alla cessione di un terreno in via Morandi al Lido, nell'area delle mura del Forte cinquecentesco di San Nicolò, per la realizzazione di una cabina per la fornitura di energia elettrica, per l’elettrificazione del sistema di trasporto pubblico locale. Bocciata la mozione a firma Monica Sambo, capogruppo del Pd e Rocco Fiano, Lista Casson, che chiedeva la sospensione della delibera per migliorarla. «Lo riteniamo sbagliato. Il terreno non doveva essere venduto. Era sufficiente darlo in concessione al privato. Inoltre era necessario chiarire con la Soprintendenza se c’era o meno un vincolo paesaggistico».

I bastioni

L'iter si era fermato, il 29 aprile scorso, perché l'avvocato Andrea Grigoletto dell'Istituto dei Castelli era intervenuto in settima commissione per sostenere il valore archeologico e culturale dell'area, su cui non si poteva escludere a priori l'esistenza di un vincolo paesaggistico della Soprintendenza. «A chi obietta che la cabina non verrebbe realizzata sopra i resti delle mura dei bastioni rinascimentali alla moderna - aveva detto Grigoletto - dico che non c'è compatibilità neppure se venisse costruita in aderenza a quelle mura», per lui meritevoli di una tutela ministeriale.

La valutazione preventiva

Durante il Consiglio di oggi, giovedì 4 giugno, è stato approvato un emendamento con cui si dà mandato "alla vendita e sottoscrizione del contratto di compravendita, autorizzando e-Distribuzione a presentare l’istanza per il rilascio del titolo edilizio, con preventiva valutazione da parte della Soprintendenza in materia paesaggistica", e adeguamento alle eventuali prescrizioni.

Il prezzo

L’alienazione del terreno, ex campo di addestramento militare San Nicolò, al prezzo di 18.976 euro, comporterà anche la posa di un trasformatore e la costituzione delle servitù di passaggio per garantire l’accesso da via Morandi e di un elettrodotto relativo alla linea di media e bassa tensione connessa alla futura cabina elettrica. Il provvedimento prevede anche la riduzione della zona di rispetto cimiteriale.