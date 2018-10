Se bevi il caffè al bar, il ricavato va alla onlus che combatte la leucemia infantile | VIDEO

Iniziativa solidale a Fossò. I titolari del bar Pianoterra di Viale Caduti di via Fani hanno deciso di donare il ricavato dei caffè venduti sabato 27 ottobre all'associazione Fit for children, in occasione dell'iniziativa benefica "Tutti insieme per Aurora", la bimba morta di leucemia nel 2017 che decise di donare il proprio salvadanaio proprio alla onlus padovana