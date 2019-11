Gadget arancioneroverdi per aiutare la città: è l'iniziativa "un calcio all'acqua alta" del Venezia

Sabato 30 novembre in occasione della partita Venezia FC-Benevento Calcio, presso lo stand ufficiale del club situato in prossimità del ponte di accesso alla Curva Sud Groppello, verrà regalata una mini ball del Venezia FC a tutti i supporter arancioneroverdi che effettueranno una donazione in favore dei veneziani colpiti dall'acqua alta.

I cimeli arancioneroverdi

Nella prima settimana di dicembre inoltre, verranno messi all'asta su Charitystar una serie di oggetti personali donati dai giocatori arancioneroverdi. L'intero ricavato di entrambe le iniziative verrà devoluto al Comune di Venezia.