Dolo valorizza la street art della propria città trasformandola in un calendario

Il comune di Dolo sceglie la propria street art come protagonista del nuovo calendario 2020. I dodici mesi del prossimo anno saranno infatti accompagnati dalle più belle immagini delle pareti cittadine decorate dai murales di Tony Gallo, Pao, Etnik, Zed1, Neve e tanti altri artisti che hanno colorato la città, un mese per ciascuno, in occasione dell' I Do_Love Street Art Urban Festival.

L'acquisto del calendario ha uno scopo benefico, il ricavato, infatti, sarà interamente devoluto ai comuni della costa veneziana colpiti dalle mareggiate e dall'acqua alta dello scorso novembre.

Da oggi, i calendari della street art di Dolo possono essere acquistati nella biblioteca comunale.