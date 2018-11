Un calendario per finanziare il bando per chi cerca casa: Gruppo25Aprile in prima linea

È stato presentato domenica nella sede del Gruppo25Aprile, alla Bragora, il calendario veneziano 2019: anche quest'anno finalizzato al reperimento di fondi per un bando di gara a favore della residenzialità. A commentare i 12 mesi alcuni degli autori delle foto premiate: i fotografi professionisti Mark Smith, Gian Giacomo Stiffoni e Marta Buso.

Distribuzione

Diversamente dalla prima edizione il calendario potrà contare su una distribuzione più capillare, grazie alla sede del Gruppo aperta in campo de la Bragora, sabato e domenica, dalle 16 alle 19, e all’apporto della libreria Mare di Carta, in fondamenta dei Tolentini, con apertura al pubblico quotidiana. Testimonial per il Gruppo25Aprile la vincitrice del bando di gara per la residenzialità finanziato con il calendario precedente, che con quel contributo (3.000 euro) ha potuto trovare casa a Venezia.

Obiettivi

Con una elevata qualità delle foto selezionate e grazie al successo dell'iniziativa benefica, quest’anno il Gruppo punta a raccogliere una cifra superiore, che anche stavolta sarà integralmente destinata a chi cerca casa, con un bando da pubblicare a gennaio. Con la prevendita interna al gruppo le prenotazioni raccolte sono già 250 e continueranno fino al 30 novembre. Si può scrivere a 25aprileVenezia@gmail.com