Cambiano gli orari Actv: tutte le modifiche

Entra in vigore l'orario autunnale Actv. A partire da domani, mercoledì 11 settembre 2019, in concomitanza con l'inizio delle scuole, cambiano anche le corse del trasporto pubblico locale. Ecco di seguito le principali modifiche.

Navigazione

Da lunedì 16 settembre vengono introdotte alcune modifiche di percorso e orario alle linee 2, 5.1/5.2, 6 e 14/15, vengono inoltre sospese le linee 8 e 18; da martedì 1 e mercoledì 2 ottobre vengono infine introdotte modifiche alle linee 16 e 11.

Linea 2: è sospeso il prolungamento da San Marco a Lido Santa Maria Elisabetta. Rimane invariato il servizio nel tratto San Zaccaria -Giudecca - Tronchetto - Rialto. Il collegamento da P.le Roma per San Marco si effettua dalle ore 08:54 alle ore 19:42 con ritorno da San Marco Giardinetti per P.le Roma dalle ore 09:31 alle ore 20:07.

Linee 5.1 e 5.2: non fermano a Giudecca Palanca con modifiche dei transiti dopo le ore 20:30 circa nel tratto Lido-Zattere fino al termine dei servizi.

Linea 6: servizio feriale invariato. Nei giorni festivi sono sospese le seguenti corse: da P.le Roma corse delle ore 06:27, 06:41, 07:01, 19:41, 20:01 e 20:21; da Lido Santa Maria Elisabetta corse delle ore 06:42, 07:02, 07:22 e 07:42.

Linee 8 e 18: il servizio è sospeso.

Linee 14-15: le corse da San Zaccaria Pietà per P.ta Sabbioni delle ore 08:45, 09:45 e 10:45 e le corse da P.ta Sabbioni per San Zaccaria Pietà delle ore 16:30, 17:30 e 18:30 non fermano a Lido San Nicolò. Sospesa la corsa da San Zaccaria Pietà delle ore 21:55 (linea 15).

Da martedì 1 ottobre:

Linea 16: il servizio termina con l’ultima partenza da Fusina delle ore 20:00 e da Zattere delle ore 20:30.

Da mercoledì 2 ottobre

Linea 11: la corsa delle 00:45 da Chioggia con ritorno da Pellestrina alle ore 01:10 si effettua solo nelle notti tra sabato e domenica, tra domenica e lunedì e tra una festività e il giorno successivo (corsa svolta regolarmente nella notte tra il 30/09 e il 01/10).

Automobilistico Urbano e Extraurbano

Da mercoledì 11 settembre vengono reintrodotte le corse scolastiche di interesse per i comprensori di Mestre Gazzera (vedi modifiche al servizio di linea 10S), Mestre Bissuola/Pertini, Mogliano Veneto, Mirano, Dolo e Piove di Sacco; a seguito dell’orario provvisorio delle scuole da mercoledì 11 a venerdì 13 vengono modificati alcuni orari in particolare per quanto concerne le corse di ritorno nella fascia oraria 12-13 in sostituzione delle corse programmate al pomeriggio; viene inoltre introdotta una modifiche alla linee 55SE.

Linea 55SE: la corsa delle ore 17:35 da Stra a Dolo da lunedì a sabato è soppressa.

Linea 66E: nuova corsa alle ore 7:35 da Dolo Scuole a Mellaredo, scolastica da lunedì al venerdì.

Linea 67E: la corsa delle ore 07:15 da Piove di Sacco a Dolo scolastica da lunedì a venerdì è posticipata alle ore 07:20; la corsa delle ore 07:20 da Piove di Sacco a Dolo scuole è anticipata alle ore 07:15 non transita per Badoera, transita per argine sinistro; la corsa delle ore 07:20 da Bojon a Dolo scuole è anticipata alle ore 07:18 non transita per argine sinistro, transita per Badoera. Modalità di utilizzo della fermata cod. 651 Dolo – Ca’ Tron direzione Mira

Automobilistico Urbano Lido

Modifiche ai percorsi delle linee A, C e V, con la sospensione delle linee CO e CA e la riattivazione della linea B.

Linea A F.Rocchetta-Malamocco-S.M.Elisabetta-P.Ravà: da inizio servizio in partenza da Alberoni e fino alle ore 12.30 S.M.E.-P.Ravà, giunta a p.le S.M.E, continua per Gran Viale S.M.Elisabetta, Lungomare D’Annunzio, P.Ravà (punto orario), quindi per S.Nicolò, Riviera S.Nicolò, S.M.E; dalle ore 12.50 S.M.E.- P.Ravà, giunta a p.le S.M.E continua per Riviera S.Nicolò, S.Nicolò, P.Ravà(punto orario) quindi per Lungomare d’Annunzio, Gran Viale S.M.Elisabetta, p.le S.M.E.

Linea B S.M.Elisabetta-Malamocco: capolinea di partenza p.le S.M.Elisabetta, via S.Gallo, Malamocco. Ritorno percorso inverso.

Linea C S.M.Elisabetta-Incis/Parri-S.M.Elisabetta: capolinea di partenza in p.le S.M.E. per via S.Gallo/Parri. Ritorno percorso inverso

Linea CO circolare oraria e CA circolare antioraria linee sospese

Linea 11 e N S.M.Elisabetta-Pellestrina non soggette a modifiche

Linea V S.M.Elisabetta-via Colombo. Capolinea di partenza inizio Gran Viale S.M.Elisabetta, Lungomare Marconi, via Colombo. Ritorno percorso inverso.