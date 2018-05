Ca' Foscari Your Future Run, una camminata per assaporare l'atmosfera dell'Ateneo

Ritrovo alle 9.30 di sabato, camminata di 6 chilometri, partendo dalla sede delle Zattere dell'Università Ca' Foscari, per arrivare a San Marco, passando tra le calli più belle di Venezia. Si è svolta anche quest'anno la Ca' Foscari Your Future Run: cafoscarini e non, studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti e residenti hanno preso parte all'evento non competitivo aperto a tutti, per essere, "cittadini del mondo".

Percorso e traguardo

Durante la passeggiata è stato possibile incontrare la comunità di Ateneo e viverne a pieno lo spirito. Il percorso si è sviluppato tra le calli più belle di Venezia, partendo dalla sede Ca’ Foscari, alle Zattere, per passare poi per Punta della Dogana, fondamenta Salute, fino a giungere al Ponte dell’Accademia, in calle dello Spezier, campo San Moise e arrivare a piazza San Marco dove, dopo una foto di rito in una postazione d’eccezione, i “runners” hanno preso la strada del ritorno, verso le Zattere per tagliare lì il nastro d’arrivo. Al termine della camminata la festa è continuata nel villaggio Your Future, allestito in Campo de San Basegio.

"La Ca' Foscari Run è innanzitutto una festa, un'iniziativa che abbiamo voluto per contribuire a rafforzare lo spirito di inclusione, apertura e condivisione che anima la nostra comunità - ha detto il rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi -. Venezia può diventare anche una città dello studio, stiamo investendo in diversi luoghi e la città ci sta supportando molto. E' una occasione per i cafoscarini e per tutti i cittadini di Venezia per ritrovarsi e trascorrere insieme una mattinata di divertimento e di sport. Ca’ Foscari con i suoi oltre 21 mila studenti e gli oltre 1000 dipendenti fra docenti e personale tecnico-amministrativo è una delle istituzioni più grandi di Venezia e siamo molto felici di condividere questo momento speciale. Ringrazio Crédit Agricole Friuladria e Lotto Sport Italia per il loro fondamentale sostegno e tutti i partner che hanno collaborano con noi alla realizzazione dell’iniziativa".