Veneto, Friuli e Romagna promuovono assieme le spiagge dell'Alto Adriatico in Germania

Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna hanno unito le forze in una campagna congiunta per la promozione turistica delle rispettive località costiere su alcuni dei più importanti canali di comunicazione tedeschi. Lo slogan è “Friaul, Venetien und Emilia Romagna, die italienische Adria. Nichts liegt näher!“ ("la riviera adriatica italiana, niente di più vicino!"). La pubblicità sarà diffusa per tutto il mese di luglio su Wetter.com, il più famoso sito di previsioni meteo tedesco, e sul network di canali tv privati tedeschi Pro 7 / Sat 1.

L’iniziativa è stata presentata oggi dai presidenti Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Stefano Bonaccini. In rappresentanza delle coste veneziane c'era anche il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Il prodotto promozionale è uno spot tv da 20 secondi che racconta, attraverso una carrellata di immagini piene di sole, mare e colori, i 300 chilometri di spiagge e le località delle tre regioni. Sono previsti oltre 2.000 passaggi sulla Web TV di “Wetter.com” e 830 passaggi televisivi su canali tv nazionali privati generalisti e canali specializzati, per un totale di 115 milioni di contatti previsti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione si basa su un accordo triennale fra le tre regioni con un investimento annuale di 300mila euro, 100mila ciascuna. Secondo Zaia, «è l’inizio di un percorso che potrebbe portare in futuro all’individuazione di un marchio unico dal forte appeal internazionale, come è avvenuto, ad esempio, per la Costa del Sol in Spagna». «La principale vittima del Covid a livello economico è il turismo - ha aggiunto - e il comparto balneare, che in Veneto fa affidamento su una clientela prevalentemente straniera, deve fronteggiare una situazione mai vissuta in precedenza. Ma le difficoltà non ci hanno scoraggiato, l’Adriatico continuerà a essere la spiaggia dei turisti di lingua tedesca».