Rive dell'idrovia di Mira come campeggio e acque per la toilette: Rangers in azione

Le rive dell’idrovia sulla Romea utilizzate come piazzole per il camping. Ha pensato bene una coppia di turisti di approfittare delle rive verdi e pianeggianti dell’Idrovia a Mira, lungo l’argine destro, per piantare la propria tenda da campeggio. Ma pure di utilizzare lo stesso specchio d’acqua antistante per lavarsi le mani e altro, lasciando nelle vicinanze, sopra a una pietra e fuori alla tenda, un portasapone, un contenitore d’acqua, e altri oggetti per l'igiene personale.

L'intervento

Gli agenti del nucleo operativo dei Rangers D’Italia sono stati allertati e si sono recati sul posto, sia per l'intervento di pulizia, sia per invitare i proprietari della tenda a spostarsi, andando nei regolari campeggi che poco distante offrono spazi riconosciuti e dotati di servizi igienico sanitari per soggiornare.

Il territorio

I Rangers D’Italia osservano da tempo con grande attenzione quanto accade lungo il corso dell’Idrovia, nell’immediata vicinanza della Romea. Nel tempo si ricorda come sono stati elevati numerosi verbali di sanzioni amministrative per pesca non regolare, o sequestro di molluschi bivalvi per raccolta e trasporto non consentiti. Dal mese scorso invece è intervenuto il Comune di Mira ponendo una maggiore fiducia nell’operato dei Rangers D’Italia affinché, grazie a una apposita convenzione, venga riservata una particolare attenzione al contrasto del degrado, che potrebbe subire il territorio di Mira. Le aree interessate dai controlli girano attorno, oltre che al centro di Mira, a Piazza Vecchia, Gambarare, Oriago, Borbiago, Marano, Porto Menai e altre zone isolate da dove a volte arrivano delle segnalazioni da parte dei cittadini.