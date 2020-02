Questo non è amore: la polizia in piazza per San Valentino

"Se ti ricatta non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli non è amore. Se ti isola, umilia, offende non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi non è amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi non è amore. Se ti chiede “l’ultimo appuntamento” non è amore. Se ti uccide …non è amore". Nel giorno di San Valentino, in cui si celebra l’amore, la Questura di Venezia è scesa in piazza per la campagna lanciata dalla Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere.

Il camper della polizia è stato presente oggi in piazzetta Coin a partire e ha messo a disposizione il patrimonio professionale dei poliziotti, affiancati da medici, psicologi e dagli operatori dei locali centri antiviolenza: una vera e propria squadra multidisciplinare che attraverso la diffusione di materiale divulgativo e di preziosi consigli mira alla diffusione di una cultura di genere mirata alla lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, che vede impegnata in prima linea la divisione anticrimine, si ripeterà il prossimo 8 marzo.