Campo sportivo e bocciofila "a nuovo" a Murano: sul piatto dal Comune 80mila euro

Dopo l'edilizia popolare, i take away e la rimodulazioni del bilancio 2018-2020, la giunta di Venezia martedì scorso ha concentrato l'attenzione anche su Murano. Su proposta dell'assessore Francesca Zaccariotto, infatti, sono state approvate due delibere che riguardano l'isola lagunare. Si tratta della sistemazione del campo da calcio del centro sportivo di Sacca San Mattia a Murano, per un totale di 55 mila euro, e l’eliminazione delle infiltrazioni dal tetto che interessano la bocciofila, mettendo sul piatto altri 25mila euro. Per entrambi i lavori la giunta ha approvato il progetto definitivo e i lavori inizieranno in autunno.

Le tipologie di intervento

"Nel centro sportivo di Sacca San Mattia - commenta l'assessore Zaccariotto - ad ogni pioggia intensa la pista di atletica si trova ad essere invasa dalla ghiaia presente lungo il camminamento attiguo. Abbiamo dato mandato affinché venga collocato un tappeto in erba artificiale che risolva definitivamente il problema. Inoltre provvederemo a sostituire la recinzione metallica che risulta danneggiata in alcuni punti. Situazione diversa invece per l’attigua bocciofila, dove interverremo per l’eliminazione di alcune infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura. Interventi – conclude Zaccariotto – che trasformeranno significativamente la fruibilità delle strutture”.