Il canale YouTube che propone attività manuali per bambini e ragazzi

Il canale Youtube Acchiappa l’idea, aperto recentemente da Lorenzo Chiapparini, propone vari video in cui vengono illustrate divertenti attività manuali per bambini e ragazzi. Uno spazio online dedicato al fai da te e all’artigianato, in cui vengono raccolti i tutorial di progetti creativi - classificati per età - da fare in casa utilizzando pochi materiali.

I bambini dai 6 agli 11 anni potranno, ad esempio, imparare a creare un quaderno di fogli antichi con il caffè, un quadro a mosaico usando i legumi o un portapenne con la pasta di sale. Ai ragazzi più grandi, dai 12 ai 16 anni, vengono proposte numerosi attività, tra le quali la costruzione di una barchetta a vapore o la creazione di un arcobaleno utilizzando fili e chiodi.

Curiose ed interessanti anche le idee regalo, per sperimentare la propria creatività realizzando doni per amici e parenti.