Spreco idrico, oltre 16 milioni per la manutenzione dei canali

Il ministero delle Politiche agricole ha assegnato un finanziamento di oltre 16 milioni di euro ad Acque risorgive per il «recupero dell’efficienza irrigua del canale C.U.A.I. (sigla di un consorzio ora non più esistente, denominato Consorzio utenti acquedotti industriali)». Il corso d'acqua, che interessa i comuni di Venezia, Quarto d’Altino, Mogliano Veneto e Casale sul Sile, serve circa 3mila ettari agricoli e si trova attualmente in «grave stato di degrado» e soggetto a perdite ingenti. Il canale prende l’acqua dal fiume Sile, in località Fossa d’Argine, e tramite una canalizzazione irrigua di adduzione di circa 10 chilometri serve una serie di canali di bonifica dai quali gli agricoltori prelevano acqua sia per mezzo di proprie attrezzature a pioggia che attraverso subirrigazione.

Stop agli sprechi

Commenta il presidente di Acque risorgive, Francesco Cazzaro: «La somma complessiva di 16 milioni 228 mila euro è per tre interventi, tra i quali appunto quello del canale C.U.A.I., che, una volta realizzati, consentiranno un risparmio idrico potenziale pari a 6.679.600 metri cubi all’anno, con una riduzione in percentuale del 31,87%. Grazie ai nostri progetti andremo a migliorare l’efficienza di opere irrigue esistenti in due distinte aree del comprensorio consortile, ovvero nella zona di bonifica meccanica nel veneziano tra il Sile e Quarto d’Altino e la terraferma di Venezia e nell’alta pianura padovana e trevigiana tra Cittadella e Castelfranco Veneto».