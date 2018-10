Scavo del canale dei Petroli: «No palancole e pietre». Chimici: «Ok alla manutenzione»

Levata di scudi contro il progetto per la “Protezione del canale Malamocco-Marghera”, noto come canale dei Petroli, inviato alla Commissione di Salvaguardia, che sarà in discussione martedì. «Contraddice le linee del piano morfologico e le prescrizioni del Palav, il piano di area della laguna e dell’area veneziana. Già fermato nel 2014, oggi propone la realizzazione di scogliere con grandi massicciate di pietrame di fronte alla cassa di colmata B, e provvisoriamente le anticipa con grandi palancolate alte 8 metri e mezzo e lunghe 1.335 metri. Per noi questo è incompatibile con la laguna e va fermato», scrivono Italia Nostra, Ecoistituto, Lipu e Venezia Cambia. Di altro avviso i chimici della Cgil: «La manutenzione dei canali è necessaria», dice Riccardo Colletti della Filctem.

Il progetto

In discussione martedì, prevede uno stralcio «urgente e provvisorio» con palancolate per giungere poi al progetto definitivo con il pietrame «che non è minimamente previsto dal piano morfologico del 1993: Interventi per ridurre gli effetti della portualità sulla morfologia a fronte della cassa di colmata B, che parla di nuove barene su lato opposto del canale - scrivono le associazioni -. Rimane convenuto di presentare il progetto generale di riqualificazione del canale dei Petroli, riducendone l’officiosità idraulica».

Gli studi

Nel tratto in esame, «come evidenziato dalle ricerche dell’università di Ca’ Foscari e del Cnr, si devono ridurre le grandi onde che sono la causa dell’erosione dei bassifondi e delle casse di colmata e dell’interramento del canale Malamocco-Marghera: bisogna ridurre la dimensione e soprattutto la velocità delle navi più grandi e contrastare e interrompere con morfologie lagunari (dossi, motte, barene) il fetch da vento. Il Palav prescrive inoltre che, per la conservazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e ambientali, debba essere limitato il fenomeno dell’erosione con materiali compatibili con l’ecosistema e rispettosi degli aspetti ambientali».

Le richieste

«Ancora una volta invece di riequilibrare si cerca di forzare sempre più le compatibilità della laguna - concludono le associazioni - . Chiediamo di fermare nuovamente questa progettazione stravolgente e di far rielaborare il progetto con finalità e modalità coerenti con il piano morfologico del 1993, con il Palav (1995) e con le prescrizioni della Commissione di Salvaguardia (2003), progetto che comunque dovrà essere sottoposto a Via (Valutazione di Impatto Ambientale)».

I chimici

«Ricordiamo la funzione del canale e la sua origine a Porto Marghera negli anni '70, finalizzata all'industria. Giuste le palancole che contengono la dispersione di fanghi in laguna e via a interventi che consentano di rendere più duraturi nel tempo gli scavi, abbattendo i costi - afferma Colletti della Filctem - di certo non possiamo pensare di tornare indietro nella storia».