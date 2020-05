Porti di Venezia e Chioggia, canoni sospesi a sostegno di imprese e salari

Canoni demaniali sospesi ai porti di Venezia e Chioggia: l'Autorità di sistema portuale ha emanato oggi, lunedì 11 maggio, una circolare destinata a tutte le aziende operanti nelle aree, non solo i terminal portuali, che erano già stati interessati da un precedente e simile provvedimento a fine marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostegno ai salari

La misura, che mira a risollevare il comparto colpito dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria, si somma a quella varata nei giorni scorsi e dedicata alle società cosiddette articolo 17 che, in questo caso, si identificano nella Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia e nella Serviport Compagnia Lavoratori Portuali di Chioggia. Nei confronti di queste società cooperative, principali fornitrici di manodopera per i porti lagunari, l’Autorità ha avviato l’iter per un intervento finanziario a sostegno dei salari di chi in questa fase non lavora o sta lavorando molto poco. «Abbiamo scelto in questa difficile situazione di rimanere accanto alle imprese e ai lavoratori», ha commentato il presidente Pino Musolino.