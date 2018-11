Via il nome di Gesù dalla canzone di Natale, raccolta firme in classe per rimetterlo

Il fatto è accaduto in una scuola del Veneziano. Le maestre avevano deciso di togliere il nome di Gesù dalla canzone natalizia della recita scolastica, per non rischiare di offendere la sensibilità degli alunni di altre religioni. Ma è scattata una petizione scritta, d'iniziativa di bambina di quinta elementare, per tornare ad avere il brano nella versione originale.

La raccolta firme

A prendere l'iniziativa una studentessa che ha deciso per una raccolta firme. Una volta presentate le insegnanti si sono dovute ricredere, e l'alunna ha ottenuto che la canzone tornasse alla sua forma integrale. Il fatto si è verificato in un istituto della Riviera del Brenta.