Capodanno a Venezia: come muoversi tra piazzale Roma e il centro storico

Divieto di transito in piazzale Roma in caso di troppo afflusso e sensi unici per la circolazione pedonale in centro storico. Il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, ha emanato due ordinanze con le misure speciali in occasione dei festeggiamenti di Capodanno per quanto riguarda la viabilità stradale in Piazzale Roma e zone limitrofe e quella pedonale in centro storico.

Piazzale Roma

In particolare, la prima ordinanza stabilisce che, dalle ore 19 del 31 dicembre 2018 alle ore 5 del 1 gennaio 2019, e comunque fino a cessate esigenze, in caso di notevole afflusso veicolare in Piazzale Roma e zone limitrofe, la Polizia municipale ha la facoltà di istituire il divieto di transito o di accesso in località Rampa Santa Chiara e Piazzale Roma. Sono esclusi dal divieto i veicoli dei residenti con posto auto nei garage dell’area, di persone che hanno prenotato il posto auto tramite Venice connected o che devono accedere all'area portuale, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e d'emergenza, forze di polizia e addetti ai servizi pubblici essenziali. Il comando della polizia locale potrà inoltre istituire dalle ore 19 del 31 dicembre 2018 alle 5 del 1 gennaio 2019, e comunque fino a cessate esigenze, la deviazione obbligatoria dei veicoli privati dal Ponte della Libertà alla rampa discendente verso l’Isola Nuova del Tronchetto.

I pedoni in centro storico

La seconda ordinanza stabilisce che nella notte tra il 31 dicembre 2018 e l'1 gennaio 2019, in caso di notevole afflusso di persone tali da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale nel centro storico di Venezia, la Polizia municipale ha la facoltà di dirottare i pedoni istituendo, in caso di necessità, anche dei sensi unici.