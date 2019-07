I carabinieri ora viaggiano con le auto ibride, il primo veicolo già in uso a Mestre

Svolta sostenibile per l'arma dei carabinieri che ora viaggerà con auto ibride. Le società Leaseplan e Toyota Motor Italia hanno, infatti, consegnato al comando generale dell'arma dei carabinieri 250 Toyota Yaris Hybrid che saranno destinate all'uso in aree pedonalizzate o soggette a particolari vincoli ambientali grazie alla loro tecnologia elettrificata a basse emissioni inquinanti.

Si tratta di auto acquisite con noleggio a lungo termine e caratterizzate dalla classica tinta blu con strisce rosse, dalla coppia di lampeggianti blu e dai segnalatori luminosi miniaturizzati a LED nel rispetto delle regole stilistiche delle vetture dell'arma. Installato sul tetto c'è un faro di ricerca a luce LED e dentro l'abitacolo due supporti per le armi d'ordinanza a bloccaggio meccanico, nonché sistemi di radiocomunicazione integrati sulla plancia. Il bagagliaio è dotato di uno scrittoio in plastica ricavato nella cappelliera posteriore e un organizzatore nel vano bagagli per le dotazioni operative.

Da giorni un veicolo è già in uso dai carabinieri di Mestre per garantire un controllo di aree pedonali e parchi urbani senza alcun impatto ambientale.