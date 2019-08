Anche i carabinieri aderiscono a «#iosonoambiente2019»

Il reparto carabinieri bodiversità di Vittorio Veneto e il nucleo carabinieri Cites di Venezia, con la collaborazione del comando provinciale di Venezia, partecipa, con uno stand espositivo, alla manifestazione “#iosonoambiente2019”, progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente e dal comando unità forestale, ambientale e agroalimentare.

L’evento che si svolgerà a Venezia nei giorni 10 e 11 agosto, è parte integrante di una campagna istituzionale composta da quasi 200 appuntamenti diffusi su tutto il territorio nazionale ed è destinato a promuovere l’importanza delle buone pratiche nel riciclo e riutilizzo della plastica, la sensibilizzazione sul tema relativo all’inquinamento dei mari, causa principale della perdita di almeno 100mila animali marini all’anno e del potenziale rischio anche per la salute umana. Si stima che l’abbandono e la diffusione di materiali plastici e della microplastica costituisca l’85 per cento dell’inquinamento marino e costiero, minacciando seriamente gli ecosistemi e le specie marine oltre ad essere un rischio per i settori economici dipendenti quali il turismo, la pesca e l’acquacoltura. Tema della campagna è anche la “Strategia Europea per la plastica”, una serie di interventi destinati a rimuovere dal commercio la plastica monouso a favore di materiali biodegradabili o riutilizzabili e il divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici e per l’igiene personale.