Il pasticcere Carlo Serafini di Noventa conquista Iginio Massari con il suo panettone

Carlo Serafini del Panificio Serafini di Noventa di Piave è stato selezionato tra i 25 finalisti della prima tappa dell’autorevole concorso Panettone Day, giunto ormai all’ottava edizione e ideato dall’azienda Braims per promuovere il valore dell’artigianalità nel nostro paese e la cultura su un simbolo della pasticceria come il panettone.

L'intraprendenza e bravura di Serafini sono state premiate: la sua interpretazione ha infatti conquistato il palato del maestro Iginio Massari durante la selezione in Cast Alimenti, aggiudicandosi un posto tra i 25 finalisti su oltre 278 panettoni in gara. Il panettiere veneziano ha visto così premiato il suo entusiasmo e la ricerca che accompagna il proprio lavoro, che lo condurranno alla sfida finale di settembre, nella Sala Mengoni del Ristorante Cracco di Milano.

«Il concorso Panettone Day - ha detto Massari - è un’iniziativa unica nel suo genere e quest’anno il suo significato assume un’importanza ancora maggiore grazie alla grande opportunità di visibilità che offre non solo ai vincitori, ma a tutti i 25 finalisti del concorso. Il periodo che l’Italia sta vivendo non è dei più felici, ma questo può rappresentare una sfida per intraprendere strade che non avremmo mai pensato di percorrere e innovare il nostro business per migliorarci, rispondendo alle nuove richieste della clientela».