Il sistema informatizzato della cartella clinica compie dieci anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Compie 10 anni il sistema informatizzato di cartella clinica della terapia intensiva dell'ULSS 4 che gestisce contemporaneamente 16 posti letto di rianimazione su due ospedali distanti circa 30 km.

Sistema innovativo

Si tratta del primo sistema informatizzato nella regione che dal 2010 a tutt’oggi collega simultaneamente i due reparti di Rianimazione dell’Ulss4, posti negli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro, permettendo la consultazione della cartella clinica del paziente a distanza, senza alcun supporto cartaceo, anticipando l'introduzione delle nuove tecnologie elettroniche di trasmissione dei dati in sanità. «La cartella clinica informatizzata della terapia intensiva in questi anni ha coinvolto più di 10.000 pazienti, permettendoci di ottimizzare il percorso di cura, facilitando il lavoro del personale medico e infermieristico del reparto, aumentando così la sicurezza dei pazienti - spiega il direttore dell'Anestesia e Rianimazione, Fabio Toffoletto - . Questo sistema di archivio e condivisione dei dati è inoltre caratterizzato da una particolarità importante in presenza di dati sensibili: è estremamente sicuro perché si avvale di linee interne all'ospedale che non sono esposte alle problematiche riguardanti la sicurezza di internet».