Chemioterapia: nell'Usl 4 caschetti refrigeranti per prevenire la perdita di capelli

L’alopecia, o perdita dei capelli, è uno degli effetti collaterali più comuni e traumatici provocati dalla chemioterapia. Per cercare di prevenirla, l'Usl 4 ha acquistato, grazie anche al contributo dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), Andos di Portogruaro, varie associazioni di volontariato, imprenditori, commercianti e semplici cittadini, tre apparecchiature tra le più evolute in commercio. «Ciascuna apparecchiatura è fornita di due caschetti – ha spiegato il direttore dell'oncologia Daniele Bernardi – che sono in grado di abbassare la temperatura del cuoio capelluto in modo costante a 4 gradi centigradi. La riduzione della temperatura porta ad una vasocostrizione, e ciò rende minima la sostanza medicinale rilasciata nei follicoli piliferi. Inoltre la riduzione a livello metabolico riduce l’assorbimento delle sostanze da parte del follicolo pilifero».

Utilizzati per le donne con tumore al seno

I caschetti refrigeranti verranno utilizzati per le donne con tumore al seno, in trattamento chemioterapico adiuvante pre e post-operatorio. «Una novità che si affianca al percorso diagnostico e terapeutico dedicato al carcinoma alla mammella con tanto di team senologico – ha aggiunto il direttore generale dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza – e che si integra all’attività dell’oncologia e al processo di umanizzazione avviato da tempo in questa Azienda. Il merito di questa novità va tuttavia anche all’aiuto economico elargito dalle associazioni di volontariato che si sono impegnate molto sul territorio, coinvolgendo tantissime persone”.