Nuove costruzioni sostenibili a Jesolo in classe energetica gold

Saranno nove in totale le abitazioni che verranno costruite nel quartiere Campana a Jesolo caratterizzate da una classe energetcica gold con costi quasi nulli e salubrità degli ambienti interni con ricambio automatico dell'aria fino all'abbattimento del 99% di eventuali sostanze nocive. Novaplan è il nome del complesso di 9 ville immerse nel verde e garantite in fatto di sostenibilità dal protocollo Nature di CasaClima, ancora una rarità sul mercato immobiliare italiano.

Gli standard per questa tipologia di edifici definiti "zero energy" vengono ottenuti grazie a un involucro esterno costituito da strati di massa, camere ventilate e isolanti termici per uno spessore complessivo dei muri perimetrali di poco superiore ai 70 centimetri che garantisce inoltre un’elevatissima performance acustica ed antisismica. Non solo, queste abitazioni sono dotate di un impianto geotermico che in sinergia con i pacchetti isolanti garantisce il mantenimento di una temperatura ottimale sia d'inverno che d'estate. Un'attenzione particolare è poi posta sulla salubrità degli ambienti interni con un ricambio automatico di aria più volte al giorno in modo d impedire la formazione di muffa e abbattere fino al 99% la presenza di polveri, allergeni e fumi grazie a un'innovativo sistema di filtraggio.

«Trascorriamo all’interno di ambienti chiusi la gran parte del nostro tempo», spiega Luca Donadello, presidente della società immobiliare Novaplan, «ed è chiaro che la qualità degli spazi in cui viviamo influisce sul nostro benessere e sulla nostra salute. La sfida era quella di garantire la piena sostenibilità energetica degli edifici agli stessi costi della non sostenibilità. Ma non basta. Il nostro obiettivo era anche quello di garantire la riduzione drastica dei costi di manutenzione nel tempo».

Le nove ville che saranno di varie metrature e tipologie avranno in condivisione un giardino di 2.300 mq costituito da percorsi, vasche d’acqua ed aree verdi. In più, ogni abitazione è dotata, oltre che di due posti auto coperti, di una chiostrina, di un giardino privato, di un solarium e, su richiesta, anche di piscina esclusiva.

La presentazione ufficiale del complesso è prevista per sabato 12 ottobre, dalle 11 alle 13, con un Open Day - Cantiere Aperto.