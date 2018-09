Venezia incontra la Francia nel video di CA$INO, featuring di Krisi con Weli Masta | VIDEO

Collaborazione del rapper mestrino con due artisti francesi: canta Weli Masta, un emergente, mentre le riprese sono di Kespey, videomaker da milioni di visualizzazioni. Il video è stato girato tra il lago di Santa Croce, Jesolo e Venezia. Il brano, spiega Krisi, «parla dei sacrifici che facciamo per la musica. Stiamo dando tutto per riuscire a farcela, allo stesso tempo ci ritroviamo a dover affrontare i problemi quotidiani ma senza mai mollare questo obiettivo. Adesso è tutto difficile e in salita, ma crediamo in quello che stiamo facendo e piano piano siamo sicuri che le soddisfazioni arriveranno».

Mixed by Ivan Zora @ Riviera Project Studio - Mira (VE - Italy)

Mastered by Francesco Scarpa @ Riviera Project Studio - Mira (VE - Italy)

Base prodotta da Young Don.