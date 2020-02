Cattel è official partner di Cortina 2021

È Cattel il partner ufficiale dei Campionati del Mondo di sci alpino Cortina 2021. L'azienda veneta, che fornisce prodotti alimentari nel canale Ho.Re.Ca. sarà sponsor e provider ufficiale del food per gli atleti e gli ospiti della manifestazione sportiva.

Il marchio, da anni legato a realtà sportive come l'Udinese Calcio, la Benetton Rugby Treviso, la Bocciofila Monastier Fashion Cattel, si riconferma vicino ai valori dello sport e del sano agonismo.



Cattel sarà presente con i suoi prodotti e il suo brand dal 18 al 22 marzo 2020 con le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: cinque giorni di gare che vedranno sfidarsi 150 atleti alla presenza di un vasto pubblico, sia durante le gare, sia in occasione dei tanti eventi collaterali che si svolgeranno in loco nell’arco del 2020 e per tutto il 2021 quando, con clou dal 7 al 21 febbraio, proseguiranno le gare di CDM che coinvolgeranno altri 600 atleti provenienti da 70 nazioni e oltre 6000 addetti, garantendo una visibilità diretta di 120 mila spettatori e un pubblico stimato in collegamento TV di 50 milioni di persone.



Per i prossimi anni l'azienda collaborerà a stretto contatto con Fondazione Cortina 2021, l’organismo presieduto da Alessandro Benetton e diretto dall’AD Valerio Giacobbi, che cura l’intera organizzazione, gestione e promozione dei Campionati del mondo di sci alpino e del fitto calendario di eventi collaterali, sotto l’effige di “sustainability first” con focus sulla responsabilità d’impresa a protezione dell’ambiente e della comunità ospitante.

Fondazione Cortina 2021, come Cattel, risponderà agli standard di risparmio energetico, di uso efficiente delle risorse, di gestione oculata dei rifiuti, di scelta ponderata dei fornitori. Tra le certificazioni di Fondazione Cortina 2021: ISO 20121:2012 (gestione degli eventi sostenibili), ISO 14064:2018 (quantificazione e compensazione CO2, ISO 14146:2014 (quantificazione dell’acqua utilizzata) e il bilancio di sostenibilità.