Cattel innamorato dello sport: dal calcio al volley, tutte le forniture dell'azienda

Dal calcio al rugby, dalle bocce al volley, da anni Cattel SpA – l’azienda che dalla sua nuova sede di Noventa di Piave rifornisce un’ampia fetta del settore Ho.Re.Ca di prodotti alimentari e non - è presente e attiva anche in campo sportivo, sostenendo gli atleti e fornendo loro pasti equilibrati per l'attività sportiva.

Cattel a sostegno dello sport

Da quattro stagioni Cattel è al fianco dei calciatori dell'Udinese Calcio. Consapevole di quanto sia importante la dieta per garantire un’adeguata forma fisica e mentale di atleti professionisti, Cattel fornisce loro gli ingredienti utilizzati dagli chef della squadra per preparare loro i pasti quotidiani. Ma non solo calcio: da 12 anni l’azienda sostiene la trevigiana Fashion Cattel Monastier, altra squadra che si mantiene tenacemente nelle prime posizioni e che si è appena classificata seconda nel campionato di serie A di bocce, uno sport dalle origini antichissime e alla portata di tutti, che ha sempre saputo regalare impagabili momenti di condivisione e divertimento.

Dal rugby al volley

E non poteva mancare il rugby con il supporto alla Rugby Benetton Treviso, sport con cui Cattel condivide i principi e i valori. Tra questi, l’importanza di rispettare le regole e di fare gruppo per raggiungere gli obiettivi. Quella del rugby è una disciplina che richiede energia, forza, tattica, fluidità e tecnica, ma soprattutto coesione, sia nell’attacco che nella difesa. E Cattel, nella sua storia come nel presente, si affida nell’operatività e nella visione a similari principi. Una presenza e una valorizzazione territoriale, quella di Cattel, che raggiunge anche i giovanissimi attraverso il sostegno alle ragazze della Volley Pool Piave di San Donà (settore giovanile delle Pantere, Imoco Conegliano) e che, non ultimo, si estende a varie altre attività ludiche ed esplorative locali. Tra queste, la Faro to Faro, una pedalata di 140 km che si terrà il prossimo 22 settembre alla scoperta degli straordinari ambienti lagunari del litorale di Venezia o l’annuale Festival della Bonifica, importante evento annuale che si focalizza sui diversi aspetti ambientali del litorale. Il territorio, la salute, lo sport, la natura, i giovani sono tasselli importanti di un tessuto sociale in cui Cattel vive e continuamente investe. Partendo dalla qualità del cibo che distribuisce.