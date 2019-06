Cavallino-Treporti: aperta con successo la stagione estiva tra sport e tradizione

Avviata con grande successo la stagione estiva 2019 del Comune di Cavallino-Treporti con due eventi di apertura: la seconda edizione della Sunset Run e il Palio Remiero che hanno attirato un grande pubblico non solo di runner ma anche di amanti della tradizione per l’appassionante sfida a colpi di remi nella la voga alla veneta del XX° Palio Remiero delle Contrade. Il programma estivo del Comune, aperto da questi due eventi, è composto da oltre 150 manifestazioni per intrattenere i propri cittadini e dare valore al territorio. Il prossimo evento in progamma, il Sand&Sound il 21 giugno.

«Un weekend positivo con due eventi importanti riusciti grazie anche alla collaborazione delle associazioni – ha commentato l’avvocato Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti – una grande soddisfazione per una due giorni che ha messo in luce i valori paesaggistici e ambientali, uniti ai valori sportivi, ai valori della cultura e della tradizione».

«Via Pordelio – ha aggiunto Francesco Berton, Presidente di Assocamping Cavallino-Treporti – ha offerto uno spettacolo suggestivo per la seconda Sunset Run, con il suggestivo tramonto del sole sulla laguna nord di Venezia. Anche dai campeggi, che in questo momento hanno moltissimi ospiti, sono partiti dei gruppi organizzati per partecipare alla corsa. Il tutto, poi, all’insegna dello sport e del divertimento. Anche Cavallino-Treporti – conclude Berton – ha così la sua corsa che va ad inserirsi nel panorama di attività organizzate in tutta la costa».

Sunset Run 2019

Sono stati oltre 1.100 gli atleti che si sono presentati sulla linea di partenza per partecipare alla seconda edizione della Sunset Run di Cavallino-Treporti, la corsa al tramonto, non competitiva, organizzata dall'associazione Litorale Runner, in collaborazione l’associazione Palio Remiero e con il supporto della Pro Loco di Cavallino-Treporti. Presenze certamente elevate e circuito molto apprezzato dai runner per una manifestazione sportiva che, alla sua seconda edizione, ha ottenuto riscontri molto importanti e promette di crescere ulteriormente, i cui ritmi sono stati scanditi per tutta la gara dallo Speaker Miki Barone. Primo atleta maschile a tagliare il traguardo dei 10 chilometri della Sunset Run è stato l’italiano Stefano Zennaro, con un tempo di 34 minuti e 11 secondi. Dietro di lui, con i tempi di 34’29” e 35’15”, rispettivamente Ballis Sandi e Denis Fantino’. Ottimi tempi anche per le atlete rosa. La prima a guadagnarsi il podio femminile, nonché quarta assoluta della gara, è stata Loretta Bettin, che ha fermato il cronometro a 37 minuti. Al secondo posto Paloma Morano Salado con un tempo di percorrenza di 39’01” e terzo posto a Caroline Brock con 39’30”.

XX° Palio Remiero delle Contrade

Denso di emozioni anche il Palio Remiero, con le 7 sfide delle varie categorie: regata delle maciarele (9-14 anni) regata dei giovani (15-18 anni) su mascarete a due remi; regata uomini su mascarete alla valesana; regata uomini su mascarete a un remo; regata mista uomo/donna su mascarete; regata giovani in canoa; e infine la regata delle regine della laguna: le caorline a sei remi. 8 In totale le contrade e le imbarcazioni in gara per contendersi il Palio, ciascuna composta da quattro uomini e due donne d’equipaggio. Le “gare sprint” sono avvenute due alla volta, su una distanza di 600 metri. Su tutte ha spiccato la caorlina verde della contrada Punta Sabbioni, seconda la rossa della contrada Ca’ Savio, terzo posto per la caorlina bianca della contrada Cavallino-Faro Piave Vecchia. A seguire la rosa della contrada Lio Piccolo-Mesole, la celeste di Ca’ Vio-Ca’ Pasquali, la canarin di Ca’ Di Valle, l’arancio di Treporti-Saccagnana e a chiudere la classifica all’ottavo posto la caorlina viola contrada Ca’ Ballarin.