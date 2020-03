Cavallino apre un conto per le donazioni. Nesto: «Preoccupazione per la stagione turistica»

L'amministrazione comunale di Cavallino-Treporti apre un conto corrente, "Sostegno Covid-19", per aiutare famiglie e imprese del territorio in difficoltà. Sull'iban IT 64 L 02008 83211 000105890223, infatti, potranno essere effettuate donazioni a favore di enti sanitari, aziende, negozi, associazioni di volontariato, Croce Verde, Protezione Civile e per attivare iniziative di utilità sociali e culturali per ripartire prima possibile.

«Questo sarà un anno particolare, un anno difficile per tutti noi e lo sarà ancor di più per chi ha già poco» sostiene la sindaco Roberta Nesto che fin da subito ha messo in pratica strategie per affrontare con prontezza i nefasti risvolti della diffusione del coronavirus sul territorio. Nonostante questo, il primo cittadino del comune tra mare e laguna, non nasconde una preoccupazione per la stagione turistica che quest'anno dovrà fare i conti con un fardello che detterà tempi e le possibilità di apertura delle attività stagionali e non solo.

Il comune aveva, inoltre, deliberato, già dalla settimana scorsa una cifra di oltre 60 mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà per attivare il fondo di solidarietà e i buoni spesa. «L’attivazione del conto vuole essere un’iniziativa a supporto delle azioni già avviate per far ripartire le nostre economie - commenta la Nesto - e per aiutare i bilanci delle nostre famiglie. Al primo annuncio dato sui social le richieste ci hanno sommerso e non poteva che essere così, nonostante la dignitosa riservatezza dei miei concittadini e data la loro scarsa propensione al piangersi addosso».

L’andamento delle donazioni sarà comunicato attraverso una pagina apposita sul sito del comune, così come i messaggi di sostegno e le proposte di aiuto che chiunque può avanzare per far fronte a questa emergenza sanitaria ed economica.