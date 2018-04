Liberazione, l'alzabandiera a San Marco dà il via alle celebrazioni in laguna e terraferma VD

La celebrazione dell'alzabandiera e gli onori resi dal Picchetto Militare Interforze hanno dato il via mercoledì, come di consueto, alla giornata di celebrazioni per la Festa della Liberazione a Venezia, che si concluderà, da tradizione, con l'ammainabandiera. Si è cominciato in Piazza San Marco a Venezia, alla presenza del primo cittadino lagunare Luigi Brugnaro, della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, del prefetto Carlo Boffi e dei rappresentanti delle forze dell'ordine veneziane.

L'alzabandiera in piazza San Marco

La giornata di appuntamenti istituzionali continua alle 10.30 a Mestre in municipio, con la deposizione delle corone d'allora ai piedi delle statue ai caduti e alle 11 in Piazza Ferretto, con alzabandiera, onori resi dal Picchetto Militare e deposizione dell'alloro alla lapide alla Resistenza. Celebrazioni diffuse poi in tutto il territorio comunale: in centro storico, a Lido, Favaro Veneto, Tessera, Marghera, Campalto, Zelarino, Dese, Malcontenta, Ca' Sabbioni, Chirignago, Gazzera.