Il cartoon di Celentano "profetico" con la grande nave che si schianta a San Marco

In diverse occasioni in passato il cantautore Adriano Celentano si è schierato contro le grandi navi a Venezia, accusando governi e amministrazioni di non fare nulla per risolvere un problema che, secondo le sue parole, «uccide Venezia». Oggi, in seguito all'incidente di San Basilio, Celentano ha pubblicato sul suo sito un estratto di un episodio del cartoon "Adrian", non ancora andato in onda, in cui una nave da crociera si schianta su piazza San Marco creando il panico tra la gente.

Grandi navi a Venezia

Una sequenza in qualche modo profetica: domenica la Msc Opera è effettivamente finita fuori controllo e fuori rotta, andando a sbattere contro la banchina di San Basilio e contro un'altra imbarcazione più piccola. E si può dire che il disastro è stato sfiorato. L'artista ha accompagnato il video con parole dure contro la politica. Il post è infatti intitolato: «Un motivo per cui i governi dovrebbero cadere». E più in basso: «Mi auguro che, dopo questo grave incidente, chi deve decidere decida in fretta e con il coraggio dell'onestà».