Cena in barca sotto le stelle, la tradizione del Redentore al Venexian

Poche ore all'inizio degli spettacolari festeggiamenti del Redentore, la tradizione più sentita dai veneziani, come dimostra la cena in barca sotto le stelle organizzata al Venexian, di Mirano, il locale in via San Silvestro conosciuto per la riproduzione interna di calli e imbarcazioni della città lagunare.

Sotto le stelle

Francesco Cambi, il titolare, ha pensato di portare delle vere barche davanti al suo ristorante, e allestirle per far rivivere, come in bacino San Marco, la famosa cena in barca. Un'esperienza che unisce il piacere della degustazione al gusto di ritrovarsi e stare in compagnia all'aperto, anche con i più piccoli e in sicurezza. Il successo dell'iniziativa è tale che probabilmente si potrà cenare a Mirano sotto le stelle per tutta l’estate.