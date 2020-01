Una cena di beneficenza per i danni dell'acqua alta con i sindaci veneti

Venerdì 7 febbraio alle 19.30, presso il salone del centro servizi agli anziani “Villa delle Magnolie” di Monastier (Treviso), si terrà una cena di beneficenza e raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle piccole imprese di Venezia e del litorale che sono state colpite dalle ripetute ondate di alta marea dello scorso novembre.

I sindaci dei comuni veneti, gli amministratori e i rappresentanti delle varie associazioni sono invitati a partecipare nelle vesti di "camerieri speciali" insieme ai diepndenti volontari della casa di cura “Giovanni XXIII” e del centro servizi “Villa delle Magnolie”. A dare già adesione per la serata sono stati diversi esponenti dei Comuni veneziani, tra questi: il sindaco di Silea Rossella Cendron, il sindaco di Salgareda Andrea Favaretto, il vicesindaco di Valdobbiadene Tommaso Razzolini, il sindaco di Montebelluna Marzio Favero con l'assessore Claudio Borgia. Dal Veneziano hanno confermato la presenza l'assessore Esterina Idra di Jesolo e l'associazione il trifoglio Rosa di Venezia.

La cena è aperta a tutti e ha un costo di 18 euro per gli adulti e 8 per i bambini fino a 10 anni e il ricavato andrà interamente in beneficenza. Per partecipare è necessario prenotare sia in veste di ospiti, telefonando al numero 0422-896548 o 348-2726138, che in veste di "camerieri speciali per una sera". In questo caso, i sindaci, amministratori e rappresentanti delle associazioni dovranno prenotare il proprio posto al numero 348-2726138.

Le prenotazioni saranno chiuse mercoledì 5 febbraio 2020.