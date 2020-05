Il regalo dei gondolieri: cento giri gratuiti per il personale sanitario

Cento giri in gondola gratuiti per il personale sanitario che in questi due mesi è stato impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria. L'iniziativa è stata pensata dall'associazione dei gondolieri che hanno deciso di fare un regalo a chi in questo periodo è stato particolarmente messo alla prova in prima linea.

L'iniziativa

L'iniziativa, come racconta Andrea Balbi, partirà dal prossimo 1 giugno: «In pratica da quando torneremo al lavoro e c'è tempo tutta l'estate per poterne usufruire» sottolinea. Occorrerà un voucher ovviamente da esibire ai gondolieri e, se le regole dovessero restare queste, al massimo saranno quattro le persone che potranno accedere alla gondola anzichè sei come era prima delle restrizioni per Coronavirus. Tra i gondolieri c'è la volontà di tornare quanto prima al lavoro e questa iniziativa è stata fortemente voluta da tutti gli associati: «La decisione è stata presa dall'assemblea. Non vediamo l'ora di ripartire: al momento per rendere un servizio alla città e alla Regione, dal 3 in poi, se le cose dovessero restare così, e lo speriamo, per tutti i turisti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donazione dei taxisti

E' di qualche giorno fa, invece, l'inziativa dei tassisti d'acqua che hanno consegnato ai vigili del fuoco cento sacche impermeabili utili per raccogliere l'attrezzatura e tutto l'occorrente per intervenire in laguna. Un'iniziativa che ha raggruppato la totalità dei tassisti e che ha voluto rappresentare un gesto di solidarietà, vicinanza ma anche la volontà di voler essere città viva e presente nonostante il momento difficile.