A Mestre la sala operativa per le grandi emergenze che unifica 115 e 118 | VIDEO

La nuova sala operativa per le grandi emergenze è stata inaugurata stamattina a Mestre, nella sede di via della Motorizzazione civile in cui già dal 2007 i vigili del fuoco e il Suem lavorano assieme. La centrale unifica i numeri di emergenza 118 e 115, mettendo in diretta comunicazione le due centrali operative e consentendo una integrazione immediata tra le squadre dei pompieri e quelle del soccorso sanitario. Vale in particolare per grandi emergenze, calamità ed eventi complessi.

La sala operativa unificata verrà attivata nella sua formazione completa in due tipi di occasione: per tutte le emergenze di interesse comune sul territorio provinciale, tra cui incendi, allarmi complessi, calamità naturali o eventi atmosferici straordinari; e per grandi eventi quali Redentore, Carnevale, Capodanno eccetera. In tutti questi casi, l’attivazione della sala unica consente una gestione coordinata dell’evento specifico, senza che si inquini il lavoro delle due sale di controllo, che proseguono gestione delle emergenze di normale entità.

Presenti all'inaugurazione il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo, il prefetto Vittorio Zappalorto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Ennio Aquilino (che in questi giorni sta concludendo il suo mandato a Venezia), il direttore dell’Ulss 3 Giuseppe Dal Ben, e il direttore della centrale operativa del 118 dell’Ulss veneziana Paolo Caputo.