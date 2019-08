Centri commerciali: chi resta aperto a Ferragosto

Il giorno di metà agosto dedicato alle gite fuori porta al mare o in montagna, ai pranzi all'aperto, ai pic nic nei parchi o alle escursioni nella natura è dietro l'angolo e per tutti quelli che non faranno in tempo a organizzarsi in anticipo ecco l'elenco dei supermercati di Venezia e provincia che resteranno aperti il giorno di Ferragosto. Così, sarà possibile recuperare tutto l'occorrente per una perfetta giornata all'aperto senza doversi preoccupare di fare corse nei centri commerciali i giorni precedenti.

I centri commerciali aperti

A restare aperti il giorno di Ferragosto nel veneziano sono: