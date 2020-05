Centri estivi 0-3, Veneto pronto a partire lunedì: «Ma serve approvazione del Governo»

Lunedì prossimo riaprono i centri estivi in Veneto. Una vera e propria boccata d'ossigeno per i genitori di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Manca ancora all'appello la questione dei più piccoli, quelli nella fascia 0-3 anni, per i quali «il Governo sta facendo uccel di bosco», come ha avuto modo di sottolineare il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

«Per gli 0-3 anni potremmo partire lunedì»

Il governatore ha ribadito che il Veneto sarebbe pronto a far ripartire dal prossimo lunedì anche i centri estivi per la fascia di età 0-3 anni, a tal punto che le linee guida per la riapertura sono state approvate dai vari presidente di Regione. Manca, però, il via libera del Governo. «La partita è delicata, - ha sottolineato Zaia - ed è necessario che arrivi la validazione da parte del Governo».

Visite in casa di riposo

Novità anche sul fronte delle case di riposo. Il governatore ha spiegato che da giugno ci sarà il via libera per le visite a genitori e parenti anziani; ciascuna struttura dovrà farsi carico delle modalità di accesso degli esterni, per evitare ogni possibile forma di circolazione del virus.