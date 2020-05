Centri estivi: a Cavallino-Treporti si lavora per farli in sicurezza

Cavallino-Treporti non vuole rinunciare ai centri estivi da sempre «un punto di riferimento importante per moltissime famiglie, una risorsa e una necessità per avere un supporto durante la stagione estiva, per consentire ai genitori l’accesso al lavoro e garantire il diritto ai bambini della socialità e del gioco». Anche quest'anno, duqnue, la volontà della sindaco Roberta Nesto è di dare un aiuto concreto e pianificare in modo preciso e puntuale le possibili modalità di svolgimento dei centri estivi nel totale rispetto della sicurezza e tutela della salute dei bambini.

«Pur non avendo ancora indicazioni precise da parte del governo e della regione, assieme agli uffici comunali stiamo lavorando da un paio di settimane per capire come sia possibile attivare i centri estivi anche con la possibilità di avere un luogo diverso che risponda alle nuove disposizioni di sicurezza - precisa la prima cittadina -. Dare ai bambini e ai ragazzi l'opportunità di riprendere, a piccoli passi, la loro normalità, di rivedere i loro amici, di ritrovare la felicità di giocare assieme anche con modalità diverse oggi è fondamentale. Come sempre però, l’obiettivo primario è la tutela della salute».

La sindaco fa sapere, inoltre, che prima di poter dare informazioni precise, sarà fondamentale avere tutte le indicazioni normative, sulla riapertura e sulle modalità di sicurezza per attivare i centri estivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non appena avremmo notizie certe, ci attiveremo con tutti i mezzi per dare comunicazioni puntuali alle famiglie».