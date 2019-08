Il centro diurno "Zitelle" dell'Ire compie dieci anni

Il centro diurno "Zitelle" dell'istituto di ricovero e di educazione alla Giudecca ha compiuto dieci anni di attività. In occasione della ricorrenza l'assessore alla coeasione sociale Simone Venturini ha visitato la struttura accolto dal presidente Luigi Polesel, i consiglieri del Cda Laura Friselle e Stefano Ferrarese, e la direttrice del Centro diurno Donatella Vianello e ha portato loro il saluto dell'amministrazione comunale.

«Il 3 agosto 2009 - ha ricordato Polesel - si apriva questo Centro diurno per fornire un sollievo, durante la giornata, agli anziani in condizione di fragilità e alle loro famiglie. Il valore aggiunto è che qui si è creata una comunità tra persone che hanno bisogno di aiuto ma hanno ancora tanto da dare e gli 'angeli' straordinari che se ne prendono cura. Come Ire continueremo a lavorare per dare risposte concrete ai bisogni degli anziani, e perché questo Centro, così come le residenze di San Giobbe e della Gazzera, possano continuare ad essere delle eccellenze nel nostro territorio».

«La differenza, in questo che è un luogo già di per sè meraviglioso, - ha esordito Venturini nel ringraziare quanti prestano servizio nella struttura - la fanno le persone: ospiti, operatori, volontari che giorno e notte operano con competenza e generosità in questi spazi. L'Ire in questi anni sta facendo un percorso importante, per salvaguardare il fatto di esserci come ente pubblico e restare fedele alla propria vocazione sociale di aiuto agli anziani e alle loro famiglie. In un ambito in cui spesso non è facile reggere la concorrenza del privato, Ire ha saputo operare per restare sul mercato e nello stesso tempo mantenere alta la qualità dei servizi».

Il centro "Zitelle"

Il centro si rivolge a persone anziane non autosufficienti affette da forme di demenza come il morbo di Alzheimer. Ai pazienti vengono proposte attività ludico-motorie, di stimolazione multisensoriale, di reminescenza e riorientamento spazio-temporale, di riattivazione globale, arte, musicoterapia e psicomotricità. Durante l'anno vengono attivati ciclicamente e in collaborazione con le risorse territoriali progetti speciali e laboratori di musicoterapia, arte-terapia, psicomotricità, pet-therapy, orto-terapia e doll-therapy. I posti a disposizione per i pazienti sono 20, cui si aggiungono i 16 del Centro diurno San Giobbe a Venezia e altri 16 del Centro diurno Contarini alla Gazzera, per un’offerta complessiva di 52 posti.