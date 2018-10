CentroMarca Banca, apre le porte un nuova filiale a Martellago

Una nuova location per la filiale di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia: sarà inaugurata domenica alle 11, in piazza Vittoria a Martellago.

La filiale

La filiale è costruita secondo le più moderne tecnologie per offrire sempre maggiori servizi e per fare della banca un luogo più vicino è più attento ai bisogni dei soci e clienti. Una filiale che punta alla velocità e all’ascolto. Sarà infatti molto più veloce effettuare semplici operazioni di cassa, grazie all’area self che prevede 3 postazioni dotate di atm evoluti, che permetteranno ai clienti di effettuare, in totale autonomia, buona parte delle operazioni di sportello. Non solo il semplice prelevamento di contante, ma anche operazioni di versamento, ricariche telefoniche, bonifici, lista movimenti, senza tempi di attesa. Tutto questo permetterà ai consulenti di Cmb di potersi dedicare ancora meglio ai clienti.

«Punto di riferimento»

«Questa filiale poggia le sue fondamenta nel luogo dell'incontro per definizione, la piazza. Oggi vogliamo che questa sede, insieme alle altre attività presenti, sia un luogo di coesione sociale, cuore pulsante della vita cittadina. Ci piacerebbe - dice il presidente di Cmb Tiziano Cenedese - che questa filiale, nel tempo, diventi un ulteriore punto di riferimento e un luogo di fiducia per i cittadini, un luogo dove si potranno incontrare prima di tutto persone consapevoli che quando un cliente si rivolge a noi mette nelle nostre mani la sua

vita».