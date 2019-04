Consegna dei diplomi a 862 nuovi dottori di Ca' Foscari: ospite Daria Bignardi

Venerdì 862 neodottori saliranno sul palco di San Marco per ricevere i diplomi di laurea. Cerimonia cui seguirà il tradizionale e coreografico lancio del tocco al cielo. Ad aprire la giornata sarà il rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi, che assegnerà il premio Giuseppe Del Torre a due studenti per la loro tesi di laurea in ambito storico. Ospite celebre di giornata sarà la giornalista Daria Bignardi.

Il programma prevede il saluto del rettore, delle autorità e il discorso dell'ospite famoso. Seguono la consegna del primio Giuseppe Del Torre e quello del miglior studente italiano e straniero. In ultima istanza la consegna dei diplomi e la proclamazione dei laureati.

L'ospite della cerimonia

Ospite di giornata, come detto, sarà Daria Bignardi. Scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, è autrice di sei romanzi editi da Mondadori e tradotti in dodici paesi. Prima conduttrice del "Grande Fratello" nel 2000 e direttrice di Rai 3 tra il 2016 e il 2017, nel corso della sua lunga carriera televisiva ha scritto e diretto programmi di grande successo come "Tempi Moderni" su Italia Uno e "Le Invasioni Barbariche" su La7. Da oltre dieci anni firma di "Vanity Fair", ha condotto per quindici il programma di libri "La mezz'ora Daria" su Radio Deejay. Dopo un'esperienza come insegnante di Storytelling all'Università di Lettere Alma Mater di Bologna, nel 2018 ha esordito a teatro con il ciclo di letture sceniche "La coscienza dell'ansia".