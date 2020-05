Actv: «Ognuno abbia cura a bordo dei mezzi di evitare il faccia a faccia»

«Il gruppo Avm Actv tiene a precisare che ha sempre agito e continuerà ad agire seguendo le regole definite dagli organi istituzionali con riferimento alla capacità dei mezzi e dotazioni da utilizzare a bordo degli stessi da parte della clientela». L'azienda scrive dopo i chiarimenti del governo e della Regione di lunedì scorso sulla capacità di trasporto dei mezzi pubblici locali, anche fino al 50%, per via del distanziamento sociale necessario, con disposizione dei passeggeri «uno dietro l'altro, a meno di un metro, purché non faccia a faccia».

I doveri

«L’incremento del numero di passeggeri trasportabili, definito a partire da lunedì 18 maggio, è diretta conseguenza del dpcm emanato dal governo il 17 maggio e dell’ordinanza della Regione Veneto del 18 maggio. A seguito di tali disposizioni Avm Actv ha applicato i criteri - scrive l'azienda - per determinare il nuovo possibile carico, differente per ciascuna unità navale, ciascun autobus e per i tram». Il personale di bordo (equipaggi e conducenti), continua a spiegare, non ha alcun compito ulteriore se non quello di monitorare la situazione e avvertire in caso di eccessivo affollamento per la predisposizione di corse bis: non può sanzionare in caso di mancato utilizzo delle mascherine e non può costringere a una corretta distribuzione interna al mezzo. «Ogni singolo individuo, quindi, deve avere la premura di rispettare sempre una certa distanza dagli altri, di evitare il cosiddetto “faccia a faccia” e inutili assembramenti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

San Giobbe

«In merito al terminal di San Giobbe, poi, esistono due ordini di problemi da risolvere propedeutici alla realizzazione: lo scavo del bacino di evoluzione dei fondali per rendere navigabile - dalle unità del trasporto pubblico - la parte di canale tra il ponte Solesin e l’incrocio con il rio di Cannaregio e lo spostamento dei numerosi sottoservizi presenti in quel tratto di laguna, con tutte le conseguenze e gli impatti economici e di autorizzazioni del caso».