Mirano: chiusa via Scortegara per manutenzione al ponte sul rio Veternigo

Il monitoraggio dei manufatti della Città metropolitana di Venezia ha evidenziato in via Scortegara, sul rio Veternigo nel Comune di Mirano, la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria al ponte, che prevede la chiusura della strada. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo impalcato al di sopra della struttura esistente, e quest’ultima verrà sottoposta a risanamento conservativo. L’aspetto esteriore del manufatto non sarà alterato. Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 61 giorni durante i quali ci sarà la chiusura completa della strada provinciale, dato che questa tipologia di intervento (su una struttura con un corso d’acqua sottostante) non consente di tenere aperta la viabilità con un senso unico alternato. Il Comune si è subito attivato per ridurre al minimo i disagi al traffico, che dovrà essere deviato su altre strade comunali e provinciali nel periodo dei lavori.

Circolazione

Dopo aver valutato quali siano le strade alternative migliori, il Comune ha concordato con la Città metropolitana le seguenti modifiche: mantenimento del doppio senso di circolazione in via Varotara, tratto da via Giulio Cesare verso ovest. Apertura al traffico veicolare a senso unico di marcia con direzione da est verso ovest e sospensione del regime pista ciclabile del tratto laterale di via Varotara verso via Bollati. Istituzione del senso unico di marcia con direzione da sud verso nord in via Varotara, tratto da via Cavin di Sala all’intersezione con la laterale dell’omonima via e istituzione del senso unico di marcia in via Bollati, direzione da nord verso sud, da via Desman a via Cavin di Sala.

Ordinanza

I residenti potranno circolare all’interno dell’area e via Scortegaretta sarà accessibile ai mezzi di soccorso e ambulanze. Si è ora in attesa che la Città metropolitana emetta l’ordinanza per la regolamentazione della viabilità provvisoria come concordato. Di conseguenza il Comune emetterà l’ordinanza per la viabilità di competenza comunale. Appena possibile saranno date informazioni definitive. Il cantiere, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, dovrebbe aprirsi martedì 13 novembre.

«Il tratto più complesso da regolare – affermano il sindaco Maria Rosa Pavanello e l’assessore Giuseppe Salviato - è quello di via Varotara verso via Cavin di Sala perché vi transita una linea di bus molto frequentata. Le dimensioni della strada non consentono il passaggio contemporaneo di questi mezzi e delle auto per cui non è possibile lasciare il doppio senso di marcia. Comprendiamo che ci saranno dei disagi e quello che possiamo fare per la nostra frazione è seguire con attenzione i lavori affinché siamo veloci e tempestivi, sollecitando la chiusura del cantiere il prima possibile. D’altronde, la documentazione fotografica del degrado dei vari elementi del ponte conferma che l’intervento non è rinviabile».